SSL vs FSH: Fukuoka Soft Bank Hawks vs Saitama Seibu Lions, Japnese professional Baseball League, Dream11 Match Prediction, Top Picks

Fukuoka Soft Bank Hawks vs Saitama Seibu Lions

This will be the 10th match between these two teams played under Japnese Professional Baseball League. As SSL vs FSH Dream11 Match Prediction says that both the teams have a list of very good players but no one knows who will win this time.

Match Details:-

Date:- 13th September 2020

Time:- 9:00 AM ,IST

Venue:- MetLife Dome (Tokorozawa)

SSL vs FSH Dream11 Match Prediction Top Picks:-

Fukuoka S. Hawks (FSH):-

1. Gou Kamamoto

2. Yusuke Masago

3. Richard SunagawaF

4. Tomoki Takata

5. Yugo Bandoh

Seibu Lions (SSL):-

1. Cory Spangenberg

2. Seiji Kawagoe

3. Takeya Nakamura

4. Shuta Tonosaki

5. Makoto Aiuch

Dream11 Squads:-

Seibu Lions (SSL):

Yuji Kaneko, Fumikazu Kimura, Takumi Kuriyama, Cory Spangenberg, Seiji Kawagoe, Junichiro Kishi, Masato Kumashiro, Manaya Nishikawa, Shohei Suzuki, Wataru Takagi, Aito Takeda, Daisuke Togawa, Sosuke Genda, Takeya Nakamura, Shuta Tonosaki, Nien Ting Wu, Hotaka Yamakawa, Kakeru Yamanobe, Ryota Kawano, Ernesto Mejia, Daichi Mizuguchi, Yuto Morikoshi, Kyohei Nagae, Ryusei Satoh, Ryusei Tsunashima, Haruka Yamada, Shota Hamaya, Wataru Matsumoto, Satoshi Miyagawa, Ryosuke Moriwaki, Kaima Taira, Shota Takekuma, Ichiro Tamura, Kaito Yoza, Makoto Aiuchi, Kaito Awatsu, Daiki Enokida, Koki Fujita, Reed Garrett, Katsunori Hirai, Keisuke Honda, Tatsuya Imai, Hiroki Inoue, Sho Itoh, Tsubasa Kokuba, Tatsushi Masuda, Kouki Matsuoka, Daisuke Matsuzaka, Shunta Nakatsuka, Zach Neal, Shogo Noda, Sean Nolin, Ryuya Ogawa, Hiromasa Saito, Yasuo Sano, Kona Takahashi, Shinsaburo Tawata, Ken Togame, Towa Uema, Tetsuya Utsumi, Yutaro Watanabe, Tomoya Mori, Hitoto Komazuki, Shoya Makino, Masatoshi Okada, Masato Saito.

Fukuoka S. Hawks (FSH):

Wladimir Balentien, Yuya Hasegawa, Yuki Yanagita, Alfredo Despaigne, Gou Kamamoto, Yusuke Masago, Shun Mizutani, Akira Nakamura, Naoki Satoh, Seiji Uebayashi, Tatsuru Yanagimachi, Kenji AkashiF, Kenta ImamiyaF, Taisei MakiharaF, Nobuhiro MatsudaF, Masaki MimoriF, Yurisbel GracialF, Hikaru KawaseF, Keizo KawashimaF, Jui KobayashiF, Shu MasudaF, Tetsuro NishidaF, Daiju NomuraF, Ukyo ShutoF, Richard SunagawaF, Tomoki TakataF, Seiichi UchikawaF, Keisuke Izumi, Hiroyuki Kawahara, Yuki Matsumoto, Akira Niho, Junpei Takahashi, Yuki Tsumori, Tsuyoshi Wada, Yugo Bandoh, Yuto Furuya, Nao Higashihama, Shuta Ishikawa, Sho Iwasaki, Hiroshi Kaino, Ren Kajiya, Shunsuke Kasaya, Shinya Kayama, Ryoma Matsuda, Livan Moinelo, Matt Moore, Yuito Mori, Shuto Ogata, Kotaro Ohtake, Masato Okumura, Dennis Sarfate, Koudai Senga, Arata Shiino, Carter Stewart, Kazuki Sugiyama, Rei Takahashi, Shota Takeda, Seigi Tanaka, Fumimaru Taura, Rick Van den Hurk, Haruto Yoshizumi, Takuya Kai, Ryoya Kurihara, Hiroaki Takaya, Ryuhei Kuki, Kenta Tanigawara, Takashi Umino

SSL vs FSH Dream11 Match Prediction Playing 9:-

Seibu Lions: Cory Spangenberg, Seiji Kawagoe, Takeya Nakamura, Shuta Tonosaki, Makoto Aiuchi, Kaito Awatsu, Daisuke Matsuzaka, Shunta Nakatsuka, Daisuke Matsuzaka, Shunta Nakatsuka,

Fukuoka S. Hawks: Gou Kamamoto, Yusuke Masago, Richard SunagawaF, Tomoki TakataF, Yugo Bandoh, Yuto Furuya, Shuto Ogata, Kotaro Ohtake, Seigi Tanaka

So, this article provides you all the information related to the Dream11 prediction. From this article, you can choose a good team of yours in the dream11 that will make you win the match. And rest the choice is yours whether you want to choose your own team or choose from the above article.

Best of Luck!